Олжас Бектенов назначен зампредседателя антикоррупционной службы

Глава государства Касым-Жомарт Токаев своими распоряжениями сделал ряд кадровых назначений. В частности, он назначил Олжаса Бектенова зампредседателя антикоррупционной службы, сообщила Акорда.

«Бектенов Олжас Абаевич назначен первым заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы)», - говорится в сообщении на сайте Акорды.

Олжас Бектенов ранее был освобожден от должности заместителя председателя агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции.

Еще двумя заместителями председателя назначены Кабдула Шынгыс и Нурлан Шабдар.

Вместе с тем Мухтар Аюбаев назначен заместителем начальника службы государственной охраны – командующим силами особого назначения, он освобожден от ранее занимаемой должности заместителя начальника службы государственной охраны – начальника службы обороны объектов СГО.

