Полностью будут погашены кредиты 250 тыс. человек – Токаев

«Сегодня я подписал указ, предусматривающий беспрецедентные меры социальной поддержки нуждающихся граждан. В ходе президентской кампании, как вы знаете, я обещал продолжить реализации стратегии Елбасы в соответствии с принципами преемственности, в том числе, приступить к решению наиболее актуальных социальных вопросов. Ко мне поступают многочисленные обращения граждан помочь с выплатой потребительских безалоговых кредитов. Сложилась ситуация, когда наиболее уязвимые в социальном плане граждане в силу разных причин попали в тяжелую жизненную ситуацию и не могут обслуживать взятые на себя кредитные обязательства. Растет долговая нагрузка на многих граждан, снижаются их реальные доходы, люди не знают, как рассчитаться с долгами по кредитам», - пояснил Токаев, выступая на вручении наград представителям СМИ в среду.

Он подчеркнул, что «эта проблема затрагивает жизни и интересы около 500 тыс. наших граждан».

«Размер более 86% кредитов составляет менее 1 млн тенге. Средний размер задолженности – около 300 тыс. тенге. Это все проанализировано и посчитано. Государство погасит основной долг и начисленное по нему вознаграждение в общем размере до 300 тыс. тенге в банках второго уровня и микрофинансовых организациях», - сказал Токаев, напомним, что задолженность не должна превышать 3 млн тенге по состоянию на 1 июня этого года.

По его словам, «для более 55% заемщиков, то есть для 250 тыс. человек, это означает полную оплату общего размера задолженности, включая основной долг и вознаграждение».

«Что касается остальных заемщиков, то будет погашена часть их долга в размере 300 тыс. тенге, это станет существенной поддержкой им», - добавил президент.

Согласно указу, правительству поручено принять меры по погашению в БВУ и микрофинансовых организациях задолженности по беззалоговым потребительским займам. При этом определен ряд условий: должниками по указанным займам являются многодетные семьи; семьи, получающие выплаты по случаю потери кормильца; семьи, имеющие детей-инвалидов, инвалидов с детства старше 18 лет; получатели государственной адресной социальной помощи; дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, не достигшие 29 лет, потерявшие родителей до совершеннолетия. Кроме этого, общая задолженность по займу не превышает 3 млн тенге по состоянию на 1 июня 2019 года; размер погашаемой задолженности, состоящей из основного долга и начисленного по нему вознаграждения, по состоянию на 1 июня 2019 года не превышает 300 тыс. тенге на одного заемщика.

Также правительству совместно с Национальным банком поручено принять меры по списанию начисленных штрафов и пени по состоянию на 1 июля 2019 года. Кроме этого, регулятор должен принять комплекс мер, предусматривающих запрет начисления неустойки, комиссий и иных платежей, связанных с выдачей и обслуживанием кредита, по всем беззалоговым потребительским займам физических лиц с просроченной задолженностью свыше 90 дней; запрет на предоставление займов гражданам с доходом ниже прожиточного минимума.

Позже на Акорде опубликовали комментарии к указу президента, где говорится, что глава государства «не может оставаться безучастным, видя, что люди не в состоянии выбраться из долговой ямы».

«Поэтому президентом принято решение оказать беспрецедентную социальную поддержку. подписан соответствующий указ. Цель – помочь казахстанцам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, дать им возможность улучшить финансовое положение своих семей», - отмечается в комментарии.

Кроме того, что уже сказал Токаев, здесь поясняется, что списание начисленных штрафов и пени по состоянию на 1 июля 2019 года для всех граждан, имеющих беззалоговые потребительские займы в банках и микрофинансовых организациях, будет осуществлено, в первую очередь, за счет банков второго уровня и микрофинансовых организаций.

«Позиция президента – сложившаяся с потребительскими кредитами ситуация не должна повториться», - отмечается в комментарии.

Для ее предотвращения Национальный банк и примет жесткие меры регуляторного характера и усилить ответственность финансовых организаций за принятие на себя чрезмерных рисков. Будет введен запрет на предоставление займов гражданам с доходом ниже прожиточного минимума во избежание дальнейшего ухудшения их финансового состояния. А дополнительные меры регулирования при выдаче беззалоговых потребительских займов будут заключаться в общем коэффициенте долговой нагрузки на заёмщика, дополнительные требования к собственному капиталу банков и другие.

«Глава государства выражает уверенность, что вышеуказанные неотложные меры окажут серьезное содействие решению социальных вопросов и достижению целей, намеченных в Стратегии Елбасы», - заключается в комментарии.