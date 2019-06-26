В Казахстане присуждены президентские премии и гранты в области журналистики

Касым-Жомарт Токаев подписал указ о присуждении премий, вручении грантов и объявлении благодарности президента Республики Казахстан в области средств массовой информации. Как сообщается на сайте Акорды, они присуждены с учетом значительной роли СМИ в информационном обеспечении социально-экономического и общественно-политического развития страны.

Так, премии присуждены главному редактору республиканской газеты «Ана тілі» Жанарбеку Ашимжану за значительный вклад в развитие казахскоязычных печатных средств массовой информации; редактору-аналитику республиканского телеканала «Астана» Жайне Жаксылыковой за вклад в развитие отечественной тележурналистики; генеральному директору ТОО «Жас өркен» Жунисбеку Коргасбеку за заслуги в развитии журналистики Казахстана и национальных средств массовой информации; главному редактору газеты «Комсомольская правда – Казахстан» Виктору Киянице за активное всестороннее разъяснение и освещение деятельности главы государства.

Гранты присуждены шеф-редактору Мангистауского областного филиала телерадиокомпании «Qazaqstan» Асем Сартбаевой за вклад в эффективное информационное сопровождение региональной политики Казахстана; ведущему аналитической программы «Мәселе» национального телеканала «Qazaqstan» Нартаю Сарсенгалиеву за информационно-аналитическую деятельность, освещающую актуальные вопросы развития страны; корреспонденту республиканского телеканала «Хабар 24» Рауану Мынбаеву за вклад в развитие казахстанского телевидения.

Вместе с тем благодарности президента объявлены творческому коллективу республиканской газеты «Егемен Қазақстан» за значительный вклад в развитие средств массовой информации страны; творческому коллективу Жамбылской областной газеты «Знамя Труда» за вклад в развитие региональной журналистики; творческому коллективу национального радио «Шалқар» за вклад в развитие отечественного радио; творческому коллективу республиканской газеты «Экспресс К» за особый вклад в информационное освещение общественно-политической, социально-экономической и культурно-гуманитарной сфер.