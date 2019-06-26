Пожар в Арыси полностью локализован. Об этом, как сообщает пресс-служба акимата Туркестанской области, проинформировал заместитель министра обороны Бахыт Курманбаев.

«Все основные улицы и площадки проверены и очищены. Наши саперы обнаружили около 500 фрагментов снарядов. Сейчас проводятся мероприятия по обеспечению безопасности жителей. Будем проверять дворы домов. Въезд в город запрещен. Прошу с понимание отнестись к этому. Главное для нас - безопасность жителей Арыси», - также сказал он.

Глава комитета по делам ЧС Владимир Беккер добавил, поводов для беспокойства нет, ситуация находится под контролем, а главный санитарный врач страны Жандарбек Бекшин заявил, что радиации в Арыси нет.

«Специалисты проведут в городе дезинфекцию. Будут очищены общественные места, мусорные контейнеры, объекты. Строго будем контролировать работу канализации. На местах работают специалисты. Эпидемиологический фон в Арыси безопасный», - сказал Бекшин.

Ветеринары также сообщили, что погибший скот зарегистрируют, владельцам будет предусмотрена выплата компенсаций в рамках закона.

Ранее на пресс-конференции аким области Умирзак Шукеев сообщал, что «жителей в город Арысь начнем ввозить в конце недели».

«Точное время сообщим 28 июня. Потому что для полной безопасности населения мы должны полностью очистить город. Для ввоза жителей город Арысь поделен на 17 секторов. Ответственными за эти сектор закреплен 640 граждан из 16 районов нашей области (1 район – 40 человек). Когда жители вернутся в свои дома, ответственные лица будут производить фото- и видеосъемку нанесенного ущерба.Эти материалы помогут оценить стоимость ущерба», - отмечал аким.

Также сообщалось, что во время размещения жителей в своих домах непрерывно будут оказывать услуги служба скорой помощи, работники полиции, департамента по ЧС, соответствующих организаций.

«Город Арысь будет полностью восстановлен. Поводов для беспокойства нет. Государством арысцам будет оказана вся необходимая помощь», - сказал Шукеев.

Для ликвидации последствий ЧС акиматом области создан специальный фонд. На данный момент на его счет уже поступило свыше 200 млн тенге. После того, как будет оценен нанесенный ущерб, начнутся работы по восстановлению объектов.

Между тем в министерстве обороны сообщили, что группами разминирования в настоящее время обнаружено более 2500 предметов войскового образца, очищено 8 улиц протяженностью 16 км, 8 км железнодорожного полотна. Организованы мобильные инженерно-саперные посты для обращения жителей при обнаружении фрагментов боеприпасов. Дополнительно переброшены инженерно-саперные подразделения, общая численность которых в настоящее время доведена до 550 и составила порядка 50 групп.

Кроме этого, постоянно осуществляется разведка и мониторинг местности города Арысь и технической территории арсенала с использованием беспилотных летательных аппаратов. Органами военной полиции на территории военного городка, в местах проживания военнослужащих и в самом городе постоянно осуществляется круглосуточное патрулирование, организован пропускной режим и проводится контроль территории оперативной группой.

Для проведения санитарно-противоэпидемиологического обеспечения личного состава Арыского гарнизона развернута передвижная лаборатория. Также в целях оказания практической медицинской помощи и решения вопросов эвакуации больных с Военного клинического госпиталя города Алматы прибыла группа медицинских работников, в состав которой вошли нейрохирург, травматолог, реаниматолог, хирург, стоматолог, терапевт, а также санитарные инструктора.