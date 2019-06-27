Жители Арыси перекрыли Тамерлановское шоссе в Шымкенте

Корреспондент Vласти поговорил с несколькими из митингующих, они требуют, чтобы им дали жилье «где-нибудь на юге»: они не хотят возвращаться в Арысь. По их словам, это был пятый крупный взрыв, и жить в городе дальше так невозможно. Их дома, разрушены, скот погиб, а дети все время болеют, живя в Арыси. Они жаловались, что страдают от радиации. Кроме того, они обвиняют государство в том, что оно никак не помогает им – в основном всю помощь они получают от волонтеров.

С митингующими сначала общался аким Шымкента Габидулла Абдрахимов, он объяснил, что у городских властей нет возможности предоставить арысцам жилье в Шымкенте. Позже приехал аким Туркестанской области Умирзак Шукеев - он попытался общаться с митингующими внутри Ак мечети: сказал, что радиации нет, дома им построят и дальше они сами решат что делать: оставаться в Арыси или продать жилье и покинуть город.

Митинг прервал намаз.