Жители Арыси вернутся домой 28 июня – Шукеев

«Я поговорил с премьер-министром, министром обороны. Завтра с восьми утра город откроется. В шесть утра приедут автобусы», - цитирует его агентство «Казинформ».

Он добавил, что для жителей будут организованы специальные автобусные маршруты.

Отметим, накануне помощник акима Туркестанской области Сакен Калкаманов сообщал, что военные будут проводить очистку территории Арыси от снарядов до конца пятницы, и подчеркивал, что «в городе все ещё очень опасно». Также накануне Шукеев отмечал, что «жителей в город Арысь начнем ввозить в конце недели».

По данным Минобороны, на сегодняшний день обнаружено и вывезено более 5700 фрагментов боеприпасов. Работа в этом направлении продолжается, задействованы беспилотники, с помощью которых ведется воздушная разведка, мониторинг территории и прилегающей местности, информация с них передается в оперативный штаб по ЧС.

Сегодня жители Арыси в Шымкенте вышли на митинг. Они не хотят возвращаться в Арысь, поскольку опасаются за свою безопасность, так как в городе уже несколько раз взрывались боеприпасы, и требуют, чтобы им было предоставлено жилье, либо компенсированы расходы на его возведение в других местах на юге страны. Также собравшиеся также недовольны уровнем помощи со стороны государства.