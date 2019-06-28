Работы по очистке территории Арыси от снарядов и дезинфекции завершены

В Арыси завершены работы по очистке территории от снарядов и дезинфекции. Об этом, по данным пресс-службы акимата Туркестанской области, сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мырзагалиев и подчеркнул, что для жителей нет никакой опасности.

По информации акимата, возвращение арысцев в родной город началось сегодня, в 8 утра сюда заехали первые жители.

«Отправка людей из эвакопунктов Шымкента и Туркестанской области будет вестись четырьмя автобусными колоннами», - отметили в пресс-службе.

Специалистами будет проведена фото- и видеофиксация объектов для выплаты ущерба. Помощь жителям пока будут оказывать полицейские, работники департамента по ЧС и медики.

Для восстановления Арыси из всех регионов Казахстана прибудут 160 бригад – город поделен на 17 секторов для каждой области. К этим участкам закрепят 640 ответственных лиц (на один район – 40 человек, на каждый дом – по одному работнику), которые будут помогать жителям.

Также для жителей собрали 150 тонн продовольствия.

Ранее Мирзагалиев сообщил, что радиации в Арыси нет, воздух чистый, а вода и почва незагрязненные.