Токаев обсудил военно-политическое сотрудничество с госсекретарем Совбеза Беларуси

«Принял государственного секретаря Совета безопасности Беларуси С. Зася. Обсудили вопросы военно-политического сотрудничества, в частности, в рамках ОДКБ, играющей важную роль в обеспечении безопасности на значительной части Евразийского континента», - написал президент в Twitter.

Вместе с тем БЕЛТА сообщает, что встреча прошла в рамках согласования решения совета коллективной безопасности ОДКБ о назначении с 1 января 2020 года Станислава Зася генеральным секретарем этой организации.

«Токаев поддержал назначение Станислава Зася высшим административным должностным лицом ОДКБ», - говорится в сообщении белорусского информагентства.

Как сообщается на сайте Акорды, в ходе встречи Токаев отметил большое значение Организации договора по коллективной безопасности в обеспечении мира и стабильности в регионе и подчеркнул, что Казахстан изначально поддерживал кандидатуру Беларуси на пост Генерального секретаря ОДКБ.

«ОДКБ как международная организация укрепила себя в качестве существенного фактора обеспечения безопасности на широком пространстве Евразийского континента. Для нас ОДКБ – это приоритетная организация, мы много сделали для ее развития, как, впрочем, и Белоруссия. Активно работаем в Парламентской Ассамблее ОДКБ. Ваше предстоящее назначение сыграет важную роль с точки зрения укрепления потенциала организации», - сказал он.

В свою очередь Зась поблагодарил Токаева и поздравил с вступлением в должность президента Республики Казахстан.

«Очевидно, что в Вашем лице казахстанский народ избрал мудрого человека, состоявшегося государственного деятеля с хорошим разноплановым опытом. Я искренне желаю Вам успехов во всех делах на благо Казахстана. Мы очень ценим дружеские отношения, которые сложились между нашими государствами и народами, и очень благодарны за поддержку, оказываемую Казахстаном Беларуси на международных площадках, в том числе в рамках ОДКБ. Мы будем стараться укреплять это полезное взаимодействие», - отметил он.