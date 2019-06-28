Состояние одного из них оценивается как крайне тяжелое
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Биртанов взял на личный контроль лечение пострадавших в Арыси детей, доставленных в столицу
Фото пресс-службы Минздрава

Состояние доставленных из Арыси в столицу детей находится на контроле у министра здравоохранения Елжана Биртанова, сообщила пресс-служба ведомства. Он дал поручение руководству больницы докладывать о каких-либо изменениях в их состоянии.

Как сообщается, Биртанов посетил и лично оценил состояние 2-х детей, пострадавших при взрыве и доставленных бортом санавиации в столицу.

«Двое детей 2005 г.р. и 2011 г.р., пострадавших при взрыве в г. Арыс, доставлены бортом санавиации в Детскую больницу №2 г. Нур-Султан. В настоящее время дети находятся в отделении интенсивной терапии, обоим пациентам сделана КТ головного мозга, грудной клетки и одному ребенку сделана операция. Состояние прооперированного маленького пациента остается крайне тяжелым, у второго ребенка состояние - стабильно тяжелое», - сообщили в Минздраве.

Биртанов отметил, что в обеспечении медпомощи детям задействованы все лучшие специалисты, созданы все условия для их дальнейшего лечения.

Ранее сообщалось, что принято решение двоих детей транспортировать в столицу в Национальный центр материнства и детства.

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