Дожди прогнозируют синоптики в Казахстане в ближайшие три дня

«Ослабление 40-градусной жары и кратковременные дожди с грозами ожидаются в южном регионе Казахстана. И связано это будет с прохождением атмосферных фронтов, смещающихся с западных районов республики и с Южного Урала», - говорится в прогнозе.

Вместе с тем на северные области вместе с фронтами смещается высотный циклон, который вызовет дожди на большой части Казахстана. По данным синоптиков, в северных и центральных областях местами пройдут сильные дожди, также ожидается шквалистое усиление ветра, град, а температура воздуха будет ниже средних многолетних значений.