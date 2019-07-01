На юге республики ожидается спад жары
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Дожди прогнозируют синоптики в Казахстане в ближайшие три дня
Фото Жанары Каримовой

На большей части Казахстана 2-4 июля пройдут дожди, на юге республики прогнозируется спад жары, сообщает РГП «Казгидромет».

«Ослабление 40-градусной жары и кратковременные дожди с грозами ожидаются в южном регионе Казахстана. И связано это будет с прохождением атмосферных фронтов, смещающихся с западных районов республики и с Южного Урала», - говорится в прогнозе.

Вместе с тем на северные области вместе с фронтами смещается высотный циклон, который вызовет дожди на большой части Казахстана. По данным синоптиков, в северных и центральных областях местами пройдут сильные дожди, также ожидается шквалистое усиление ветра, град, а температура воздуха будет ниже средних многолетних значений.

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