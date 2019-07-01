Салюты на День столицы отменили

Традиционных салютов в честь Дня столицы в этом году не будет, сообщается на сайте городского акимата.

«Ранее запланированного ко Дню столицы в трех точках города – на набережной реки Есиль, в сквере на пересечении проспекта Абылай хана и улицы Пушкина, на территории у торгово-развлекательного центра «Хан-Шатыр» – фейерверка не будет. Инициативу акимата города Нур-Султана поддержали спонсоры праздничных салютов и изъявили желание направить все предусмотренные средства на проведение салюта в фонд помощи пострадавшим жителям города Арысь», - говорится в сообщении.

По данным акимата, нынешняя программа празднования отличается от прошлогодних «социальной направленностью и ориентированность на массового зрителя».

«Деньги с продаж билетов платных концертов и театрализованных постановок, которые пройдут в рамках празднования Дня столицы, пойдут на благотворительные цели», - уточняется в сообщении.

В целом средства, вырученные с проведения мероприятий ко Дню города, в том числе от продажи билетов н концерты, передадут в фонд помощи Арыси. В этом году в столице пройдет около 108 мероприятий, более 80 из которых – бесплатные. Среди наиболее ярких мероприятий – сольный концерт Димаша Кудайбергенова «Арнау», который состоялся 29 июня на стадионе «Астана Арена», гастроли легендарного Московского театра «Современник», проект с участием Турсынбека Кабатова «КТА» и многое другое.

Кроме того, в праздничных мероприятиях примут участие 200 детей из города Арысь. Сегодня утром они прибыли в столицу. Здесь они пробудут около двух недель.

«Это первая группа, всего на летний отдых мы примем до 1000 детей из города Арысь», - сообщил глава города Алтай Кульгинов.

Ранее сообщалось, что расходы на празднование Дня столицы в этом году сократили в три раза.