В три раза сократили расходы на празднование Дня столицы

Количество мероприятий, проводимых в честь дня города, сократится в 3 раза по сравнению в прошлыми годами. Об этом, как сообщает Елорда Инфо , заявил на пресс-конференции в пятницу заместитель акима столицы Ерлан Каналимов.

Ежегодно в рамках празднования Дня столицы проводилось более 300 мероприятий. В этом году с целью оптимизации расходов их будет проведено около 100, 73 из них будут бесплатными. Соответственно, бюджет на празднование дня города сокращен в три раза. В частности, власти отказались от проведения OPEN AIR с участием звезд казахстанской и российской эстрады, гала-концерта под открытым небом, массовых народных гуляний на главных площадях столицы и других затратных мероприятий. Расходы на празднование в этом году составят 300-400 млн тенге. При этом деньги будут направлены не только на проведение мероприятий, но и на благоустройство города.

Каналимов отметил, что сокращение расходов не связано с ЧП в городе Арысь и общественным порицанием.

«День столицы отмечается 21-й год. Это уже любимый праздник не только столичных жителей, но и всех казахстанцев. Это летний период, четыре выходных дня, к нам приезжает много людей из всех регионов страны, свое население 1,1 млн человек, плюс к этом иностранные туристы приезжают. То есть все отменить и ничего не проводить нельзя. Вы понимаете сами. Всем нужен отдых, каким бы он ни был», - отметил замакима.