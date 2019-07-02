Переменчивую погоду прогнозируют синоптики в Казахстане в июле

«В начале месяца на северные регионы с районов Скандинавии смещается циклон, с которым ожидается ветер ураганной силы, дожди, местами сильные, а также конвективные явления в виде града, грозы и шквала. Спад температуры прогнозируется на севере, северо-западе и центре страны, днем до +17+26ºС. На юге после сильной жары также пройдут ливневые дожди с понижением температуры до +25+33ºС. К концу первой декады температурный фон постепенно будет повышаться», - говорится в консультативном прогнозе синоптиков на июль.

Во второй и третьей декадах на севере, центре и востоке республики ночью будет от +10+15°C до +15+20°C, днем от +25+30°C до +30+38°C, а на юге, юго-востоке и западе ночью от +15+20°C до +20+30°C, днем от +30+38ºС до +35+45°C.