Глава города озвучил проблемы, на которые жалуются жители
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Сагинтаев поручил запустить новые автобусные маршруты в Алатауском районе Алматы
Фото Жанары Каримовой

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев поручил акиму Алатауского района города запустить новые автобусные маршруты и повысить квалификацию специалистов автопарков. Как сообщил глава города на своей странице в Facebook, накануне он посетил этот район, где «проблемы очевидны».

«Люди жалуются на отсутствие асфальтированных дорог, освещения, облагороженных территорий, дефицит общественного транспорта, пробки и т. д. Хотя микрорайоны считаются «окраиной», стандарты жизни надо повышать. В дальнейшем принцип развития нашего города: социальная инфраструктура должна быть в шаговой доступности – это детские площадки, поликлиники, общественные парки и места досуга», - написал Сагинтаев.

Также он поставил задачу «расширить сеть автобусных перевозок, внедрить новые маршруты, повысить квалификацию специалистов автопарков».

«Аким Алатауского района должен представить скорректированный план развития района с учетом ожиданий и запросов населения», - отметил глава города.

Также накануне Сагинтаев ознакомился с работой ТЭЦ-2.

«Выдвигается много мнений касательно работы ТЭЦ-2: переход на газ, новые фильтры и т. д. Вопрос сложный, требует тщательной оценки и проработки. Поручил управлению энергоэффективности и инфраструктурного развития проанализировать ситуацию и представить видение по развитию», - писал он в Twitter.

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