Госномеров на велосипедах не будет, заявили в МВД

Заместитель министра внутренних дел Казахстана Игорь Лепеха заявил, что про установку госномеров на велосипеды речь не идет, обсуждается только вопрос идентификационных номеров по самокатам, сообщает Kazinform .

«По велосипедам – пока речи нет и никогда не было. Да, были, некоторые комментировали про детские велосипеды, но это не соответствует действительности», - сказал Лепеха.

Про самокаты же, по его словам, «речь идет совсем о другом» – об идентификационных номерах, которые ставит фирма-агрегатор.

«Они маленькие, незаметные, но они есть. Сейчас эта инициатива депутатов – чтобы эти номера были больше, чтобы их было видно. Условно говоря, если наезд совершили, чтобы человек мог увидеть номер. Соответственно, мы с агрегатором посмотрим, кто в это время ехал на самокате. Мы найдем это лицо», - пояснил Лепеха.

Он добавил, что, например, в Москве идентификационные номера на самокатах размещаются на руле или раме и хорошо видны издалека, а «наши на сегодня как спичечный коробок и не видно их».

«То есть мы хотим так. Но это мы хотим. Если депутатами эта инициатива будет поддержана, значит, будет возможность идентифицировать лицо, которое совершило правонарушение. А на велосипедах нет, вообще не будет (номеров – В.)», - подчеркнул замминистра внутренних дел.

О том, что в Казахстане могут ввести госномера для самокатов и велосипедов, ранее говорил другой заместитель министра внутренних дел – Санжар Адилов: «На площадке межведомственной рабочей группы при министерстве юстиции мы готовим ряд дополнительных поправок. В том числе, есть предложение по внедрению практики, применяемой за рубежом — мы изучали опыт Швейцарии: там госномера есть не только на самокатах, но и на велосипедах. Поэтому данная норма и предложение считаются очень актуальными. Сейчас мы находимся на стадии активной работы».