Обсуждается вопрос, чтобы сделать идентификационные номера на самокатах видимыми
Госномеров на велосипедах не будет, заявили в МВД
фото Данияра Мусирова

Заместитель министра внутренних дел Казахстана Игорь Лепеха заявил, что про установку госномеров на велосипеды речь не идет, обсуждается только вопрос идентификационных номеров по самокатам, сообщает Kazinform.

«По велосипедам – пока речи нет и никогда не было. Да, были, некоторые комментировали про детские велосипеды, но это не соответствует действительности», - сказал Лепеха.

Про самокаты же, по его словам, «речь идет совсем о другом» – об идентификационных номерах, которые ставит фирма-агрегатор.

«Они маленькие, незаметные, но они есть. Сейчас эта инициатива депутатов – чтобы эти номера были больше, чтобы их было видно. Условно говоря, если наезд совершили, чтобы человек мог увидеть номер. Соответственно, мы с агрегатором посмотрим, кто в это время ехал на самокате. Мы найдем это лицо», - пояснил Лепеха.

Он добавил, что, например, в Москве идентификационные номера на самокатах размещаются на руле или раме и хорошо видны издалека, а «наши на сегодня как спичечный коробок и не видно их».

«То есть мы хотим так. Но это мы хотим. Если депутатами эта инициатива будет поддержана, значит, будет возможность идентифицировать лицо, которое совершило правонарушение. А на велосипедах нет, вообще не будет (номеров – В.)», - подчеркнул замминистра внутренних дел.

О том, что в Казахстане могут ввести госномера для самокатов и велосипедов, ранее говорил другой заместитель министра внутренних дел – Санжар Адилов: «На площадке межведомственной рабочей группы при министерстве юстиции мы готовим ряд дополнительных поправок. В том числе, есть предложение по внедрению практики, применяемой за рубежом — мы изучали опыт Швейцарии: там госномера есть не только на самокатах, но и на велосипедах. Поэтому данная норма и предложение считаются очень актуальными. Сейчас мы находимся на стадии активной работы».

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