ВВП Казахстана за январь–май вырос на 6%

Экономика Казахстана в первые пять месяцев 2025 года выросла на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, приводит в четверг правительство в своем сообщении данные бюро национальной статистики.

Рост сохранился на том же уровне, что и в январе-апреле, и соответствует ожиданиям правительства.

Промышленное производство в январе-мае выросло на 6,4%, сельское хозяйство - на 4%. Торговля ускорилась на 7,8%.

Самыми высокими остались темпы роста в строительной отрасли - 15,4% и транспортной – 23,1%.

Инвестиции в основной капиталвыросли на 18,2%. Рост обеспечили вложения в транспортную, производственную и социальную инфраструктуру, а также в оборудование и новые промышленные объекты.