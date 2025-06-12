ВВП Казахстана за январь–май вырос на 6%

Самый быстрый рост демонстрируют строительство и транспортная сфера
Экономика Казахстана в первые пять месяцев 2025 года выросла на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, приводит в четверг правительство в своем сообщении данные бюро национальной статистики.
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