Токаев подписал указ о введении моратория на создание новых госкомпаний

«В целях сокращения участия государства в предпринимательской деятельности и создания условий для развития частного сектора постановляю: ввести до 31 декабря 2020 года мораторий на создание субъектов квазигосударственного сектора», - говорится в тексте указа.

При этом исключения составляют: юридические лица, осуществляющие деятельность в социальной сфере и (или) в области жизнеобеспечения населенных пунктов; юридические лица, создаваемые в рамках оптимизации действующих юридических лиц путём их реорганизации (слияния или преобразования); акционерные общества (товарищества с ограниченной ответственностью), в уставном капитале которых субъектам квазигосударственного сектора будет принадлежать 50 и менее процентов голосующих акций (долей участия); юридические лица, создаваемых по поручению и (или) согласованию с президентом Республики Казахстан.

Правительству совместно с местными исполнительными органами и субъектами квазигосударственного сектора, а также государственным органам, непосредственно подчиненным и подотчетным президенту, поручено принять необходимые меры по реализации указа.

О том, что будет объявлен мораторий, президент заявил на заседании совета национальных инвесторов 24 мая.

«Мы должны четко определиться с границами государства в экономике. В непростые времена государство всегда брало на себя бремя поддержания экономического роста. Нельзя забывать, что системная конкурентоспособность экономики формируется за счет частного бизнеса. Именно поэтому была поставлена задача довести долю государства в экономике до стандартов стран ОЭСР. Это даст толчок частным инвестициям и развитию МСБ», - говорил президент.

Он также поручал правительству до 1 сентября провести ревизию всех разрешенных видов деятельности для госкомпаний и внести предложения по их сокращению.