Путин подписал закон о приостановке договора о ликвидации ракет

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановлении Россией действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщает ТАСС . Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Документ был принят Госдумой 18 июня и одобрен Советом Федерации 26 июня. В законе говорится, что решение о возобновлении Россией действия договора будет приниматься президентом.

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев ранее заявлял, что «принятие решения о приостановлении действия договора является вынужденной и необходимой мерой, адекватным подходом к режиму, действующему в области контроля над вооружениями».

Напомним, США приостановили выполнение своих обязательств в рамках Договора со 2 февраля и намерены окончательно выйти из него через шесть месяцев, заявлял госсекретарь Майкл Помпео, озвучивая соответствующее решение президента Дональда Трампа. Он напомнил, что Вашингтон ранее уже потребовал от Москвы в течение двух месяцев устранить нарушения ДРСМД, которые якобы имели место на протяжении последних нескольких лет, однако «Россия отказалась сделать какие бы то ни было шаги, чтобы вернуться к подлинному и проверяемому соблюдению» ДРСМД.

Между тем в этот же день президент России Владимир Путин заявил о «зеркальном ответе» - о приостановке участия РФ в Договоре и поручил прекратить попытки инициировать переговоры по вопросу ДРСМД. В марте Путин подписал указ о приостановке действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

Договор был подписан в 1987 году лидерами СССР и США Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом.