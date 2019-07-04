Boeing выплатит семьям погибших в двух авиакатастрофах $100 млн

Корпорация Boeing выплатит $100 млн семьям погибших при крушении самолетов 737 MAX в Индонезии и Эфиопии, пишет РБК .

Глава компании Деннис Меленберг выразил «глубочайшие соболезнования семьям и близким погибших», отметив, что «мы в Boeing сожалеем о трагической гибели людей в обеих катастрофах».

«Мы надеемся, что этот шаг (выплаты – V) принесет им утешение», - сказал он.

Эти средства пойдут на образование, непредвиденные траты и проживание семей жертв, а также на общественные программы. При этом инвестиции рассчитаны на несколько лет. Boeing планирует в этом плане сотрудничать с местными властями и некоммерческими организациями.

Напомним, первый Boeing 737 MAX потерпел крушение в октябре 2018 года в Индонезии. Тогда погибли 189 человек. Второй лайнер разбился в марте этого года в Эфиопии, погибли 157 человек.