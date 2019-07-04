Дорожную карту по развитию машиностроения на 2019-2024 годы приняли в Казахстане

В Казахстане принята дорожная карта по развитию машиностроения на 2019-2024 годы, сообщает «Казинформ» .

Как сообщили в Союзе машиностроителей Казахстана, документ, разработанный министерством индустрии и инфраструктурного развития совместно с СМК, утвержден распоряжением премьер-министра 26 июня. Главной целью дорожной карты является повышение конкурентоспособности отечественных машиностроительных предприятий, внедрение новых технологий и повышение экспортного потенциала отрасли.

«Дорожной картой предусмотрен комплексный пакет мер поддержки, включающий в себя меры по обеспечению сырьем отечественных предприятий, повышение доли местного содержания в закупках, совершенствование мер технического регулирования, внедрение механизмов экономического стимулирования», - пояснили в Союзе машиностроителей Казахстана.

Одним из основных пунктов документа является принятие закона «О промышленной политике», который позволит проводить централизованную и сбалансированную промышленную политику на всей территории страны, систематизирует и упростит процесс и условия оказания господдержки промышленности. А инвесторы получат дополнительные стимулы для реализации проектов в обрабатывающих отраслях промышленности.

Также, по информации СМК, дорожной картой предусмотрено создание Фонда развития промышленности Казахстана при МИИР. Предлагается также введение налоговых преференций для предприятий с целью модернизации существующих мощностей, а также дальнейшее наращивание экспортного потенциала отечественных предприятий.

Немаловажная роль в документе отведена развитию таких базовых производств, как литье, поковка, штамповка. В частности, планируется запуск литейного производства в ключевых для отрасли регионах Казахстана.

В СМК считают, что реализация указанных мероприятий будет способствовать росту объема производства и производительности труда отечественного машиностроения в 2 раза.