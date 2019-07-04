Жумагалиев об утечке данных казахстанцев: «Правоохранительные органы уже этим занимаются»

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскар Жумагалиев прокомментировал утечку персональных данных 11 млн казахстанцев в интернет. Он сообщил, что уже дал соответствующие поручения разобраться.

«Сегодня в сети увидел информацию о распространении персональных данных граждан в интернете. Очень серьезный вопрос. И не важно, старая это база, или новая. Поручил выяснить источник и причины. Правоохранительные органы уже этим занимаются», - написал Жумагалиев в Facebook.

Он подчеркнул, что с развитием технологий вопрос защиты доступа к персональным данным стоит перед всем мировым сообществом «очень остро», констатировал, что «происходит множество случаев взлома тех или иных информационных систем, как коммерческих, так и государственных».

«Поэтому мы инициировали вопрос о наделении нашего комитета функциями по защите персональных данных (по аналогии с Data Protection Agency в Европе), который будет проводить проверки владельцев информационных систем, в которых обрабатываются персональное данные, в том числе, по жалобам граждан. Также хотим ужесточить ответственность за непринятие мер по защите персональных данных. В мире аналогичные меры сейчас принимаются», - сообщил министр.

Об утечке данных 11 млн казахстанцев ранее сообщил Центр анализа и расследования кибератак.