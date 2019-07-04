ЦАРКА заявил об утечке персональных данных 11 млн казахстанцев

«На прошлой неделе специалисты ЦАРКА обнаружили в сети одну из крупнейших утечек персональных данных. База с полной информацией 11 млн человек – это все совершеннолетнее население страны, находилась в общем доступе сети интернет. Любой желающий мог свободно получать доступ к системе или полностью загрузить ее к себе локально», - говорится в сообщении ЦАРКА, опубликованном в Facebook.

Отмечается, что данные в базе «свежие» и актуализированы около полугода назад. Но точный период нахождения информации в общем доступе неизвестен.

«Однако все ее содержимое уже успело проиндексироваться поисковыми системами Google и Yandex. Обстоятельства утечки данных выясняются. Информация направлена в соответствующие органы, и надеемся прояснится в ближайшее время. К моменту данной публикации доступ к базе закрыт», - сообщили в центре.