Они оказались в свободном доступе в интернете
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ЦАРКА заявил об утечке персональных данных 11 млн казахстанцев
Фото Жанары Каримовой

Данные 11 млн граждан Казахстана оказались в открытом доступе в интернете, сообщил Центр анализа и расследования кибератак (ЦАРКА).

«На прошлой неделе специалисты ЦАРКА обнаружили в сети одну из крупнейших утечек персональных данных. База с полной информацией 11 млн человек – это все совершеннолетнее население страны, находилась в общем доступе сети интернет. Любой желающий мог свободно получать доступ к системе или полностью загрузить ее к себе локально», - говорится в сообщении ЦАРКА, опубликованном в Facebook.

Отмечается, что данные в базе «свежие» и актуализированы около полугода назад. Но точный период нахождения информации в общем доступе неизвестен.

«Однако все ее содержимое уже успело проиндексироваться поисковыми системами Google и Yandex. Обстоятельства утечки данных выясняются. Информация направлена в соответствующие органы, и надеемся прояснится в ближайшее время. К моменту данной публикации доступ к базе закрыт», - сообщили в центре.

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