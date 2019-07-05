Трехсторонний саммит по Сирии пройдет в Турции в августе

Трехсторонний саммит по ситуации в Сирии, в котором примут участие Россия и Иран, пройдет в Турции в августе, сообщает РБК .

«В августе в Турции мы планируем провести следующую встречу на трехстороннем саммите в рамках астанинского процесса. В нем примут участие Турция, Россия и Иран», - сообщил пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калын.

По его словам, темой переговоров станет, в частности, ситуация в зоне деэскалации в Идлибе, а также безопасность, конституционная комиссия и беженцы.

Еще один саммит – уже четырехсторонний, с участием России, Германии и Франции – пройдет в сентябре. Калын уточнил, что на нем лидеры стран также будут обсуждать ситуацию в Сирии.

Отметим, что провести трехсторонний саммит по Сирии приглашал стороны в Казахстан Нурсултан Назарбаев.