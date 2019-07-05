В Алматы за призывы к митингу задержали несколько человек

Департамент полиции Алматы сообщил о задержании двух человек, которые, по словам пресс-службы ведомства, агитировали принять участие в митинге.

«В Алматы за призывы к участию в несанкционированном митинге приняты меры к «агитаторам». Минувшим днем сотрудниками полиции задержан гр. Абдрахманов Н.Г., 1967 года рождения, который посредством мессенджера и социальных сетей активно призывал граждан к участию в несанкционированном митинге и к игнорированию норм законодательства. Фигурант был привлечен к административной ответственности по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 488 КРКобАП и решением СМАС по городу Алматы был подвергнут административному аресту сроком на 10 суток», - сообщается на странице ДП в Facebook.

Также полицией «были приняты меры в отношении гр. Утебаевой А.М., 1948 года рождения, которая минувшей ночью на пересечении проспекта Абая и улицы Алтынсарина распространяла листовки с призывами об участии в несанкционированном митинге». Утверждается, что у нее изъяли 30 листовок.

«Сегодня решением специализированного межрайонного административного суда города Алматы гр. Утебаева А.М., согласно ст.488 КРКобАП, была подвергнута административному штрафу в размере 50 МРП», - добавили в пресс-службе ДП.

Отметим, что вчера, 4 июля, специализированный межрайонный следственный суд Алматы вынес постановление об изменении меры пресечения для Оксаны Шевчук, матери четверых детей, которую обвиняют в участии в движении «Демократический выбор Казахстана» (ДВК, признана казахстанским судом экстремистской организацией – V). Ранее она находилась под домашним арестом, теперь ее поместили в следственный изолятор (СИЗО). Ее адвокат Галым Нурпеисов сообщил, что она проведет там два месяца.

По информации «Азаттык», аналогичное постановление было вынесено судьей Байдаулетовой в отношении другой женщины – 51-летней Гульзины Джаукеровой. Женщина, по информации «Азаттыка», признала, что хранила листовки с призывами выйти на митинг 6 июля, но также заметила, что не видит в этом ничего криминального. Кроме того, она рассказала, что дома без ухода остался ее ребенок с инвалидностью.