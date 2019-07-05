Им оказывают помощь
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Состояние двух пострадавших в Арыси вызывает опасения у медиков
ФОТО АЙСУЛУ ТОЙШИБЕКОВОЙ

Алия Иксанова, Vласть

Состояние двух пострадавших в результате взрывов боеприпасов в Арыси вызывает опасения у медиков, сообщил министр здравоохранения республики Елжан Биртанов.

«Сегодня опасение вызывает состояние двух пациентов. Один ребёнок находится в реанимации Детской городской больницы №2 в городе Нур-Султан и молодой человек семнадцати лет в реанимации областной детской больницы Туркестанской области в городе Шымкент», - сказал Биртанов журналистам на пресс-конференции в пятницу.

Он отметил, что все необходимые лечебные мероприятия проводятся в полном объеме, лучшие специалисты мобилизованы для оказания помощи.

2 июля сообщалось, что из больниц выписаны 39 пострадавших в Арыси, с стационарах города Шымкент и Туркестанской области остаются 32 человек, из них 1 подросток в реанимации. Еще 4 пациента по линии санитарной авиации были переведены в клиники Алматы и столицы, из них 2-е находятся в отделении реанимации.

Ранее глава Минздрава сообщал, что за медицинской обратились 409 человек, 329 из них получили амбулаторную помощь, 80 пациентов были госпитализированы.

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