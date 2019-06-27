Из них 9 человек в реанимации
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Более 60 человек остаются в больницах после ЧП в Арыси
Фото Айсулу Тойшибековой

Алия Иксанова, Vласть

Более 60 человек продолжают находиться в больницах после ЧП в Арыси, сообщил в четверг министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов.

«На сегодняшний день 409 человек обратились за медицинской помощью в медицинские организации в результате взрыва в городе Арысь, 329 из них получили амбулаторную помощь, отпущены домой, 80 пациентов были госпитализированы, из них 15 уже выписаны, в том числе один ребенок», - сказал Биртанов на пресс-конференции.

По его словам, «в больницах находятся 64 пациента, в том числе, 9 пациентов – в реанимационных отделениях, включая четверых детей».

Также Биртанов сообщил, что принято решение двоих детей перетранспортировать в столицу.

«Сейчас борт санитарной авиации направляется в Шымкент и будет обеспечена их перевозка в столицу в Национальный центр материнства и детства. И один пациент с травмами взрослый будет перевезен в Алматы для продолжения лечения», - сказал глава Минздрава.

Ранее сообщалось, что за медпомощью обратились 165 человек. Также в результате ЧП погибли 3 человека – двое военнослужащих и один житель города Арысь.

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