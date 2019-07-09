Улицы будут перекрыты в ночное время
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В Алматы из-за дорожных работ вновь перекроют несколько улиц
Фото Жанары Каримовой

В Алматы из-за ремонта будет перекрыто движение по двум улицам, сообщает агентство Казинформ.

В частности, проспект Дулати от экологического поста до улицы Сапар Жолы будет перекрываться с 22 часов до 8 утра в течение нескольких дней: с 9 июля до 13 июля.

В связи с дорожно-ремонтными работами на проспекте Абылай хана участок от улицы Кабанбай батыра до улицы Богенбай батыра будет перекрыт с 22 часов 9 июля до 6 утра 10 июля, участок от улицы Богенбай батыра до улицы Толе би будет перекрыт с 22 часов 10 июля до 6 утра 11 июля.

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