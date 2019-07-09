В Алматы из-за дорожных работ вновь перекроют несколько улиц

Улицы будут перекрыты в ночное время
В Алматы из-за ремонта будет перекрыто движение по двум улицам, сообщает агентство Казинформ.
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