В Алматы из-за дорожных работ вновь перекроют несколько улиц

В частности, проспект Дулати от экологического поста до улицы Сапар Жолы будет перекрываться с 22 часов до 8 утра в течение нескольких дней: с 9 июля до 13 июля.

В связи с дорожно-ремонтными работами на проспекте Абылай хана участок от улицы Кабанбай батыра до улицы Богенбай батыра будет перекрыт с 22 часов 9 июля до 6 утра 10 июля, участок от улицы Богенбай батыра до улицы Толе би будет перекрыт с 22 часов 10 июля до 6 утра 11 июля.