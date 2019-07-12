Казахстанцев на выходных ждет жаркая и сухая погода

Синоптики прогнозируют жаркую и сухую погоду в Казахстане в выходные. В большинстве регионов температура воздуха достигнет 40 градусов, на юге - 45-ти.

«Продолжающийся вынос горячего и сухого воздуха с районов Ирака и Ирана - вот причина наступившей жары в Казахстане. И в выходные дни жара с максимальной температурой воздуха 35...40°С ожидается в большинстве областей республики. На юге Казахстана ещё жарче, здесь днём плюс 40...45°С», - цитирует сообщение Казгидромета агентство Казинформ.

Немного прохладнее на востоке, где в отдельных районах возможен кратковременный дождь и дневная температура от плюс 25 до 35°С.

В Шымкенте, по данным синоптиков, в выходные ожидается погода без осадков, до 41 градуса тепла, в Алматы в субботу и воскресенье воздух прогреется до 36 градусов, в столице - до 35.