Сотрудники Алматинского зоопарка рассказали о причинах гибели животных

15 июня в зоопарке умерла львенок Гера, 7 июля не стало самки жирафа Грации, а 9 июля — львенка Ассоль. Сотрудник научного отдела Алматинского зоопарка Юлия Дудкина рассказала, что два львёнка – Гера и Асоль, поступили в тяжёлом состоянии без документов, их в зоопарк принесли жители Алматы.

«Львята поступили с букетом болезней. Гера была завезена с нарушением всех ветеринарных законодательств. У неё не было никаких справок, прививка стояла только от бешенства. При поступлении у неё наблюдались серьёзные нарушения в работе желудочно-кишечного тракта. Ветеринары не смогли спасти её. Ассоль был поставлен диагноз: отставание в развитии, у неё было нарушение вестибулярного аппарата, когти и усы отстрижены, этого делать нельзя. Хозяин готовил Ассоль к фотосессиям, она не спала по 20 часов, не ела по пять раз в сутки. У неё было слишком тяжелое состояние», — объяснила Дудкина.

Заместитель руководителя управления сельского хозяйства и ветеринарии Бауржан Абызбаев заявил, что с сегодняшнего дня зоопарк не будет принимать животных с рук без необходимых документов.

Кроме львят, в зоопарке 7 июля скончалась самка жирафа Грация. По словам ветеринаров, животное прожило в зоопарке 18 лет, при этом продолжительность жизни жирафов - 25 лет. «В результате покрытия, самец жирафа травмировал животное, из-за чего у Грации образовался тромб, позже он оборвался, самка умерла от инфаркта», — сообщили в зоопарке.

На данный момент в тяжёлом состоянии находится 19-летняя тигрица Рада. Сотрудники зоопарка планируют провести эвтаназию, потому что животное умирает от старости.

Директор зоопарка, Вячеслав Банщиков, опроверг появившуюся в сети информацию об отстреливании котят на территории зоопарка. По его словам, трупы кошек вокруг зоопарка находят постоянно, потому что жители частного сектора обрабатывают территорию от крыс.

12 июля активистка Бота Мухит провела одиночный пикет у входа в Алматинский зоопарк. Она вышла с плакатом «Требую закрыть зоопарк! Животные должны жить!».