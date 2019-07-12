Девушка провела одиночный пикет у зоопарка Алматы

«Четыре трупа за один месяц - июнь. Вчера погибла львёнок Асоль, ей было 4 месяца. Также умерла львёнок Гера, недавно погибла самочка жирафа Грация, ей было 18 лет. Многие думают, что она уже старая, но нет, это неправда. У меня вопрос: почему за такое короткое время погибло столько детенышей?» - рассказала Бота.

Девушка считает, что в Казахстане не должно быть зоопарков: «Мы не можем дать право на хорошую жизнь животных, пока у нас самих нет прав».

К активистке несколько раз проходили сотрудники зоопарка, которые интересовались целью пикета. Кроме того, с Ботой разговаривал новый директор зоопарка, назначенный 1 июня этого года, Вячеслав Банщиков.

Сегодня Общественный совет Алматы совместно с руководством зоопарка проводит экскурсию для журналистов и всех желающих. Сотрудники, которые отказались представляться, сейчас проводят разъяснительную беседу с Ботой и объясняют, почему за месяц погибли трое животных.