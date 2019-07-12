Девушка провела одиночный пикет у зоопарка Алматы

Юна Коростелёва, Алматы, фотография автора
12 июля активистка Бота Мухит провела одиночный пикет у
входа в Алматинский зоопарк. Она вышла с плакатом «Требую закрыть зоопарк!
Животные должны жить!».
«Четыре трупа за один месяц - июнь. Вчера погибла львёнок Асоль, ей было 4 месяца. Также умерла львёнок Гера, недавно погибла самочка жирафа Грация, ей было 18 лет. Многие думают, что она уже старая, но нет, это неправда. У меня вопрос: почему за такое короткое время погибло столько детенышей?» - рассказала Бота.
Девушка считает, что в Казахстане не должно быть зоопарков: «Мы не можем дать право на хорошую жизнь животных, пока у нас самих нет прав».
К активистке несколько раз проходили сотрудники зоопарка, которые интересовались целью пикета. Кроме того, с Ботой разговаривал новый директор зоопарка, назначенный 1 июня этого года, Вячеслав Банщиков.
Сегодня Общественный совет Алматы совместно с руководством зоопарка проводит экскурсию для журналистов и всех желающих. Сотрудники, которые отказались представляться, сейчас проводят разъяснительную беседу с Ботой и объясняют, почему за месяц погибли трое животных.
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