Отключение повлияло на работу ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 и каскадной ГЭС в Капшагае
В Минэнерго сообщили, что причины отключения света в Алматы выясняются

В министерстве энергетики сообщили, что причины отключения света выясняются. Подача в полном объеме электроэнергии будет восстановлена до 17.00.

«Сегодня в г. Алматы в 14:30 по Нур-Султанскому времени произошло отключение электроэнергии. В результате чего, это повлияло на энергетическую систему Южного региона, в частности на генерацию электроэнергии ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, а также на работу каскадной ГЭС. (Капшагай). Выясняются причины сбоя системы. Все восстановительные работы начаты и закончатся в самое ближайшее время», - написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь Минэнерго Нурлыбек Женисбек.

Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития г. Алматы сообщило, что 15 июля в 14.14 часов произошло техническое нарушение на источнике ТЭЦ-2 АО «АлЭС», что привело к сбоям в энергоснабжении значительной части города. "На текущий момент подали электричество по КЛ-220 кВ на ТЭЦ-2. Так же по внешнему кольцу города (линии KEGOC 220 кв) идет процесс подключения города к электричеству. Перезапуск источника будет происходить в течение 1-1,5 часа. Подача электроэнергии будет восстановлена до 17.00 в полном объеме. В настоящее время восстановлена работа светофоров города. 450 сотрудников ДП обеспечивают контроль и регулирование дорожного движения", — говорится в обращении управления.

Сейчас специальная рабочая группа выясняет причины аварии.

Данияр Молдабеков
Данияр Молдабеков

Репортер интернет-журнала Vласть

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