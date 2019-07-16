Объем производства в первом полугодии превысил 1,1 трлн. тенге
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Сельхозпроизводство в Казахстане выросло на 3,8%
Фото Жанары Каримовой

В Казахстане объем сельскохозяйственного производства в январе-июне 2019 года составил 1 124 млрд тенге, что на 3,8% больше, чем за первое полугодие 2018 года, передает агентство Казинформ со ссылкой на комитет по статистике.

В первом полугодии объем выпуска продукции животноводства составил 1 063,5 млрд тенге (увеличение производства в сравнении с январем-июнем прошлого года на 3,7%), растениеводства - 47,6 млрд тенге (+6,7%). В свою очередь, объем услуг в области сельского хозяйства составил 1,2 млрд тенге, объем продукции (услуг) в охотничьем хозяйстве - 0,5 млрд тенге, в лесном хозяйстве - 6,6 млрд тенге, в рыболовстве и аквакультуре - 4,6 млрд тенге.

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