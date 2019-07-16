Сельхозпроизводство в Казахстане выросло на 3,8%

Объем производства в первом полугодии превысил 1,1 трлн. тенге
В Казахстане объем сельскохозяйственного производства в январе-июне 2019 года составил 1 124 млрд тенге, что на 3,8% больше, чем за первое полугодие 2018 года, передает агентство Казинформ со ссылкой на комитет по статистике.
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