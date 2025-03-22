Скончался бизнесмен Машкевич – СМИ

Ему был 71 год
На 72-м году жизни скончался бизнесмен, совладелец Eurasian Resource Group Александр Машкевич, сообщило издание «Курсив» со ссылкой на источники.
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