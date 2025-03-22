Скончался бизнесмен Машкевич – СМИ

На 72-м году жизни скончался бизнесмен, совладелец Eurasian Resource Group Александр Машкевич, сообщило издание «Курсив» со ссылкой на источники.

Машкевич, по данным издания, несколько лет боролся с тяжелой болезнью.

В последние годы он постепенно отошел от управления бизнесом и покинул несколько постов в компаниях, совладельцем которых был.

Машкевич вместе с бизнесменами Патохом Шодиевым и Алиджаном Ибрагимовым в 1990-е годы основал Евразийскую промышленную группу, которая владеет предприятиями в различных сферах в Казахстане и других странах. Другим их крупным активом является Евразийская финансовая компания, которая владеет в том числе «Евразийский банком».

Один из основателей группы Алиджан Ибрагимов скончался от последствий короновируса в 2021 году, его доля в бизнесе перешла его семье. Машкевич и Щодиев контролировали по 20% группы.

Машкевич, уроженец Кыргызстана, был гражданином Израиля, в Казахстане в последние годы он не жил.