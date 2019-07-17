Михаил Ломтадзе увеличил долю в Kaspi.kz до почти 28%

Это связано со скорым выходом финансового института на IPO
Председатель правления Kaspi.kz Михаил Ломтадзе нарастил своё участие в финансовом институте с 7,88% до 27,88%, говорится в реестре акционеров банка, опубликованном на сайте Казахстанской фондовой биржи. Необходимость подобного шага банкир объяснил подготовкой банка к первичному размещению своих акций на Лондонской фондовой бирже.
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