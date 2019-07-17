Михаил Ломтадзе увеличил долю в Kaspi.kz до почти 28%

Председатель правления Kaspi.kz Михаил Ломтадзе нарастил своё участие в финансовом институте с 7,88% до 27,88%, говорится в реестре акционеров банка, опубликованном на сайте Казахстанской фондовой биржи. Необходимость подобного шага банкир объяснил подготовкой банка к первичному размещению своих акций на Лондонской фондовой бирже.

Национальный банк одобрил решение Ломтадзе увеличить участие в акционерном капитале в сентябре 2018 года. О самом же проведении сделки Kaspi.kz сообщил в конце ноября того же года.

«Мы в процессе планирования IPO компании Kaspi.kz, которая владеет и управляет Kaspi Bank, Kaspi Магазин, всеми продуктами и сервисами Kaspi. В связи с этим я принял решение воспользоваться предоставленным мне разрешением Национального банка приобрести статус крупного акционера Kaspi.kz и занять пост председателя правления компании», - прокомментировал Ломтадзе изменения в реестре акционеров.

Одновременно доля крупного акционера Kaspi.kz Вячеслава Кима на 1 июля сократилась с 52,37% до 36,69%. Из числа акционеров вышла компания ASIA EQUITY PARTNERS LIMITED, которой принадлежало 27,25% в Kaspi.kz. На 1 июля акционером указаны Фонды Baring Vostok с долей 27,72%.

На начало июня активы Kaspi Bank составили 1,89 трлн тенге, а собственный капитал – 210,53 млрд тенге. Ссудный портфель института на начало этого периода превышал 1,2 трлн тенге.