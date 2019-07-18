3200 казахстанцев отправятся в хадж в Саудовскую Аравию

«В период с 31 июля по 20 августа 2019 года на хадж отправятся по выделенной квоте 3200 казахстанцев, в 2018 году было 3000 человек. Перевозку паломников в Королевство Саудовская Аравия будут осуществлять две авиакомпании - отечественная Scat и саудовская FlyNas. Первый рейс запланирован из городов Актау и Шымкент», - сообщил Нукежанов.

По информации первого заместителя председателя духовного управления мусульман Наурызбая Утпенов, паломничество в Мекку является одним из пяти столпов Ислама, одной из основ исламского поклонения. Он также отметил, что в Казахстане проводятся семинар-тренинги по разъяснению цели и порядка совершения паломничества в 530 мечетях с районным, городским и областным статусом. Помогать паломникам будет хадж-миссия, в составе которой 12 человек, из них 8 представителей ДУМК во главе с наиб муфтием, представитель комитета по делам религий министерства информации и общественного развития и три врача.