Посольства образованы в Болгарии, Латвии, Португалии, Сербии, Словакии и Эстонии
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Токаев преобразовал в посольства дипмиссии в шести европейских странах
Фото Жанары Каримовой

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев своими указами преобразовал дипломатические миссии и консульства в шести европейских странах в посольства, сообщает Акорда.

В частности, образованы посольства в Болгарии, Латвии, Португалии, Сербии, Словакии и Эстонии.

Правительству поручено принять меры для преобразования дипломатических миссий и консульств в посольства.

До этого момента Казахстан имел посольства в 18 европейских странах.

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