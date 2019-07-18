Токаев преобразовал в посольства дипмиссии в шести европейских странах

Посольства образованы в Болгарии, Латвии, Португалии, Сербии, Словакии и Эстонии
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев своими указами преобразовал дипломатические миссии и консульства в шести европейских странах в посольства, сообщает Акорда.
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