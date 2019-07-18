Токаев преобразовал в посольства дипмиссии в шести европейских странах

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев своими указами преобразовал дипломатические миссии и консульства в шести европейских странах в посольства, сообщает Акорда.

В частности, образованы посольства в Болгарии, Латвии, Португалии, Сербии, Словакии и Эстонии.

Правительству поручено принять меры для преобразования дипломатических миссий и консульств в посольства.

До этого момента Казахстан имел посольства в 18 европейских странах.