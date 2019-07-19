Сменился представитель президента в парламенте

На эту должность назначен Бейбит Исабаев. Одновременно он освобожден от должности посла Казахстана в Азербайджане.

Прежний руководитель представительства президента в парламенте Кайрат Нурпеисов освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.

56-летний Бейбит Исабаев - выпускник КазГУ им. Кирова и Дипакадемии МИД Казахстана. Доктор политических наук.

В разные годы был главным редактором газеты "Горизонт", гендиректором Казахского телевидения, пресс-секретарем президента Казахстана, работал замакима Алматы и вице-министром культуры и информации. Был послом Казахстана в нескольких странах - Пакистане, Турции, Кыргызстане и в последние четыре года - в Азербайджане.