На эту должность назначен Бейбит Исабаев
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Сменился представитель президента в парламенте
Фото с официального сайта парламента

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сменил руководителя своего представительства в парламенте, сообщает Акорда.

На эту должность назначен Бейбит Исабаев. Одновременно он освобожден от должности посла Казахстана в Азербайджане.

Прежний руководитель представительства президента в парламенте Кайрат Нурпеисов освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.

56-летний Бейбит Исабаев - выпускник КазГУ им. Кирова и Дипакадемии МИД Казахстана. Доктор политических наук.

В разные годы был главным редактором газеты "Горизонт", гендиректором Казахского телевидения, пресс-секретарем президента Казахстана, работал замакима Алматы и вице-министром культуры и информации. Был послом Казахстана в нескольких странах - Пакистане, Турции, Кыргызстане и в последние четыре года - в Азербайджане.

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