Между тем аналогичное госучреждение при мининформации ликвидировано
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Служба центральных коммуникаций создана при президенте
фото Жанары Каримовой

Глава государства подписал указ о создании республиканского государственного учреждения «Служба центральных коммуникаций» при президенте Республики Казахстан, сообщает Акорда.

«Создать республиканское государственное учреждение «Служба центральных коммуникаций» при президенте Республики Казахстан в городе Нур-Султане», - говорится в тексте документа.

Штатная численность нового учреждения установлена в количестве 33 единиц. Уполномоченным органом в отношении вновь созданного учреждения определена администрация президента, а директор СЦК будет назначаться и освобождаться от должности главой государства.

Вместе с тем правительству поручено ликвидировать республиканское государственное учреждение «Служба центральных коммуникаций» министерства информации и общественного развития Республики Казахстан с передачей его имущества учреждению, а также в месячный срок разработать и внести в установленном порядке на утверждение устав учреждения.

«Управлению делами президента Республики Казахстан совместно с министерством финансов Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить выделение помещения для размещения учреждения», - также говорится в указе.

Указ вводится в действие со дня подписания – 22 июля.

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