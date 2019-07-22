Умер генеральный директор МАГАТЭ

Умер генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано, сообщают СМИ со ссылкой на пресс-службу организации. Ему было 72 года.

Секретариат МАГАТЭ распространил заявление Амано, в котором он планировал письменно уведомить совет управляющих организации о своей отставке. Ранее сообщалось о том, что он намерен досрочно сложить свои полномочия из-за болезни в марте 2020 года.

Юкия Амано начал работу в МАГАТЭ в 2005 году в должности председателя совета управляющих организации. 10 декабря 2005 года получил Нобелевскую премию мира, которой была удостоена эта организация. 2 июля 2009 года на специальной сессии совета управляющих МАГАТЭ был избран генеральным директором агентства, вступил в эту должность в ноябре 2009 года. В марте 2013 года был переизбран на второй четырехлетний срок, на третий – в марте 2017 года.

Амано специализировался на теме разоружения и нераспространения ядерного оружия. Он содействовал переговорам Ирана с «шестеркой» международных посредников, в ходе которых в 2015 году был согласован Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе. Кроме этого, под его руководством МАГАТЭ занималось ликвидацией последствий аварии на японской АЭС «Фукусима».