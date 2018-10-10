Шерхан Муртаза оставил богатое духовное наследие – Назарбаев

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования родным и близким народного писателя Казахстана, лауреата Государственной премии Шерхана Муртазы в связи с его кончиной, отметив, что с глубокой скорбью воспринял это известие, сообщила пресс-служба главы государства.

В телеграмме отмечается, что Шерхан Муртаза всю свою жизнь посвятил развитию национальной культуры и литературы, оставив богатое духовное наследие и снискав народную любовь.

«Шерхан Муртаза являлся корифеем отечественной публицистики, воспитавшим несколько поколений казахских журналистов. Народ почитал его за честность и справедливость, высокое писательское мастерство, ласково называя его «Шераға». Он был свидетелем моего трудового пути еще в Темиртау, находился рядом в годы независимости, внося значительный вклад в становление и развитие страны. Уверен, яркий образ Шерхана Муртазы навсегда сохранится в нашей памяти», – говорится в телеграмме.

Шерхан Муртаза скончался 9 октября на 86 году жизни в Алматы в результате болезни. Организацией похорон займутся акиматы его родной Жамбылской области и города Алматы совместно с министерством культуры и спорта РК.

Шерхан Муртаза родился 28 сентября 1932 года в ауле Талапты в Джувалинском районе Джамбулской области. В 1955 году окончил факультет журналистики Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. После окончания университета, в 1955-1962 годах, работал в Казахском государственном издательстве художественной литературы (редактором издательства «Жазушы»), литературным сотрудником, собственным корреспондентом республиканских газет «Лениншiл жас», «Социалистiк Казахстан». Был главным редактором альманаха «Жалын», «Жұлдыз», республиканских газет «Қазақ әдебиеті», «Социалистік Қазақстан», секретарем Союза писателей Казахстана, председателем республиканского государственного комитета по телевидению и радиовещанию. С 1995 года занимался творческой деятельностью. Первый сборник очерков «Құрылысшы Дәку» увидел свет в 1958 году. Автор романов «Қара маржан» и «Қызыл жебе», пьес «Сталинге хат» и «Бесеудің хаты». Его произведения переведены на многие языки мира.