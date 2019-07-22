«КазТрансОйл» вернул 141,7 тыс. тонн технологической нефти, находившейся в РФ

Накануне, 21 июля, завершились работы по возврату 141 728 тонн технологической нефти, принадлежавшей АО «КазТрансОйл» и находившейся на территории Российской Федерации в магистральном нефтепроводе «Омск – Павлодар», сообщил департамент по связям с общественностью и внутренним коммуникациям АО «КазТрансОйл».

«Данные процедуры были закреплены 9 ноября 2017 года в соглашении между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации об определении статуса технологической нефти, подписанном министром энергетики Республики Казахстан Канатом Бозумбаевым и министром энергетики Российской Федерации Александром Новаком в Челябинске. Соглашение было ратифицировано Республикой Казахстан и Российской Федерацией в 2018 году», - напомнили в компании.

По условиям соглашения, на нефть, находящуюся в магистральном нефтепроводе ТОН-2 в объеме 62 048 тонн, право собственности было признано за АО «КазТрансОйл». Взамен право собственности на часть нефти, находящейся в магистральном нефтепроводе «Омск – Павлодар» в том же объеме признано за ПАО «Транснефть». Остальной объем технологической нефти, 79 680 тонн, был вытеснен АО «КазТрансОйл» и ПАО «Транснефть» с территории РФ на территорию РК партиями в период с 10 по 21 июля.

«В результате весь объем технологической нефти АО «КазТрансОйл», 141 728 тонн, находившийся в системе нефтепроводов ПАО «Транснефть», возвращен в систему нефтепроводов АО «КазТрансОйл», - сообщили в компании.

Как отметил генеральный директор АО «КазТрансОйл» Димаш Досанов, компании «завершили работу, которая длилась более 10 лет».

«Завершение работ по вытеснению нефти позволило АО «КазТрансОйл» на законных основаниях стать собственником 141 728 тонн нефти, право на которую ранее было спорным. Данная нефть будет использоваться нашей компанией в технологическом процессе транспортировки нефти», - указал он.

В ноябре прошлого года Казахстан ратифицировал соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации об определении статуса технологической нефти в магистральных нефтепроводах «Туймазы – Омск – Новосибирск-2» и «Омск – Павлодар». Соглашением признано право собственности на часть нефти, находящейся в магистральном нефтепроводе «Омск-Павлодар» в количестве 62 048 тонн за АО «Транснефть-Урал», часть нефти, находящейся в магистральном нефтепроводе «Омск-Павлодар» в количестве 79 680 тонн – за АО «КазТрансОйл», нефть, находящуюся в магистральном нефтепроводе «Туймазы-Омск-Новосибирск-2» в количестве 62 048 тонн – за АО «КазТрансОйл».

После прекращения существования СССР нефть, находящаяся на казахстанском участке магистрального нефтепровода «Туймазы-Омск-Новосибирск-2» в количестве 62 048 тонн, осталась на балансе организации-предшественника – публичного акционерного общества «Транснефть», а нефть, находящаяся на российском участке магистрального нефтепровода «Омск-Павлодар» в количестве 141 728 тонн – на балансе организации-предшественника АО «КазТрансОйл».