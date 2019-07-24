Великобритания намерена полностью отказаться от курения в 2030 году

Правительство Великобритании представило концепцию по улучшению здоровья населения в 2020-е годы, где одной из главных целей является полный отказ от курения в 2030 году, сообщает Русская служба ВВС .

Великобритания является страной с одним из самых жестких антитабачных законов в мире. В 1985 году здесь запретили рекламировать сигареты по телевидению, в 2003 году – на рекламных щитах; с 2005 года табачным компаниям запрещено быть спонсорами публичных мероприятий и спортивных соревнований; в 2007 году здесь запретили курение в ресторанах, кафе, в аэропортах, а возраст, с которого можно продавать сигареты, был повышен с 16 до 18 лет. Кроме этого, стоимость пачки сигарет ежегодно растет на 30-80%, и сейчас в среднем она стоит около 10 фунтов.

Как говорится в концепции, совокупность этих мер помогла сократить количество курильщиков вдвое за 30 лет. Тем не менее действующих мер мало. Как подсчитали авторы концепции, 5,9% своей жизни британские курильщики болеют от сопутствующих заболеваний.

В документе пока прописаны только общие меры правительства – это активная антитабачная кампания во всех медиа; помощь курильщикам в больницах, чтобы бросить, наряду с лечением основного заболевания; более активное использование электронных сигарет и средств бездымного нагревания табака, так как авторы документа считают их менее опасными. Список более конкретных мер правительство обещает представить в октябре 2019 года – до этого времени концепцию обсудит парламент страны.

Полностью отказаться от курения планируется в 2030 году. Как ожидается, к этому году современная продукция табачных компаний должна оказаться «полностью устаревшей». Однако, как отмечает Русская служба ВВС, реализации концепции может помешать политика. Официально документ был опубликован вечером 22 июля, а уже следующим утром Борис Джонсон стал новым лидером Консервативной партии, сегодня, 24 июля, его объявят премьер-министром. Последуют перемены в правительстве, и не факт, что авторы документа продолжат в нем работать, так как есть вероятность отставки министра здравоохранения Мэтта Хэнкока. Также известно, что документ активно поддерживала ушедшая в отставку Тереза Мэй. Джонсон же по ряду тезисов из концепции по улучшению здоровья населения имеет «противоположное мнение».