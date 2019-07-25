Токаев посмертно наградил погибшего инспектора «Охотзоопрома» орденом «Айбын»

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении инспекторов «Охотзоопрома», на которых 23 июля браконьеры совершили нападение, государственными наградами «за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга», сообщила Акорда.

Так, орденом «Айбын» І степени посмертно награжден инспектор Центрального регионального филиала РГКП «ПО «Охотзоопром» комитета лесного хозяйства и животного мира министерства экологии, геологии и природных ресурсов Каныш Нуртазинов.

Орденом «Айбын» ІІ степени – инспектор Центрального регионального филиала РГКП «ПО «Охотзоопром» Самат Оспанов.

23 июля инспекторами «Охотзоопрома» Акмолинского ОП при проведении мероприятий по охране редких и исчезающих видов диких копытных животных и сайгаков на территории Жаркаинского района был выявлен факт отстрела сайги. Во время преследования браконьеры обстреляли инспекторов из ружья, в результате чего два инспектора «Охотзоопрома» получили огнестрельные ранения. Они были доставлены в Центральную районную больницу в г.Державинск, где Каныш Нуртазинов скончался.