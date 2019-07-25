Пострадавший в Арыси ребенок все еще находится в крайне тяжелом состоянии

Три человека, пострадавших в результате взрывов в городе Арысь, до сих пор остаются в больницах Алматы, Шымкента и столицы. Один из них – восьмилетний ребенок – по-прежнему остается в крайне тяжелом состоянии, положительного эффекта нет, констатировал в четверг в кулуарах службы центральных коммуникаций министр здравоохранения Елжан Биртанов.

«У нас трое пациентов находится в больницах, один в Шымкенте, один в Алматы и еще один в столице. По двоим из них угрозы жизни нет, плановые лечения получают. Конечно, восстановительный период будет в связи с тяжелыми травмами», - рассказал Биртанов.

Он также констатировал, что состояние одного ребенка, которому восемь лет, вызывает «очень серьезные опасения».

«С тех пор, как мы перевезли его в Нур-Султан, мы его многократно консультировали, в том числе приезжали специалисты из России. Наши ведущие нейрохирурги смотрят, к сожалению, нет положительного эффекта. Состояние ребенка остается крайне тяжелым», - сказал глава ведомства.

Вместе с тем он заверил, что медики прилагают все возможные усилия.

«Я ежедневно сам получаю информацию по нему. Врачи делают все возможное, но пока улучшений нет, жизнь его под угрозой», - заключил Биртанов.

Напомним, взрывы в Арыси произошли 24 июня. Позже четверо пострадавших по линии санитарной авиации были переведены в клиники Алматы и столицы. 5 июля Биртанов сообщал, что состояние двух пострадавших вызывает опасения у медиков. Один ребёнок находится в реанимации Детской городской больницы №2 в городе Нур-Султан, и подросток – в реанимации областной детской больницы Туркестанской области в городе Шымкент.