МИИР предложит ужесточить ответственность за перепродажу ж/д билетов

В министерстве индустрии и инфраструктурного развития заявили, что будут «занимать принципиальную позицию в вопросах недопущения провоза безбилетников и нарушений порядка продажи билетов» и инициируют внесение поправок в законодательство в части ужесточения ответственности лиц за незаконную продажу ж/д билетов.

Как пояснили в пресс-службе министерства, в настоящее время перепродажа билетов предусматривает административную ответственность лишь по статье 449 КоАП РК (приставание в общественных местах).

«МИИР РК на постоянной основе создает казахстанским перевозчикам условия для обновления парка пассажирских вагонов. Кроме того, перевозчиками ежегодно включается дополнительное количество поездов по основным направлениям в летний период. В то же время из-за увеличения пассажиропотока наблюдается искусственный дефицит билетов по основным направлениям, при этом активизируются незаконные посредники по их продаже», - отметили в ведомстве.

Здесь напомнили, что для пресечения незаконных продаж билетов в марте между МИИР, АДГСПК и АО «НК «КТЖ» была подписана дорожная карта, предусматривающая, в том числе, вопросы исключения бытовой коррупции в сфере железнодорожных перевозок. Согласно этому документу, КТЖ необходимо было доработать систему Mobius, через которую продаются билеты, предусмотрев методы контроля и ограничения злоупотреблений при продаже билетов и посадки пассажиров в поезд. Однако, по данным МИИР, факты незаконной перепродажи билетов продолжились.

«Так, во время рейдов 28 июля на вокзалах городов Шымкента, Алматы, Нур-Султан, Атырау и Тараз, проведенных комитетом транспорта МИИР РК, совместно с общественными организациями и правоохранительными органами, были установлены факты присутствия «посредников», предлагающих билеты по завышенным ценам, а также обещавших посадку на нужный поезд без билета. Шесть человек были привлечены к административной ответственности по статье 449 «приставание в общественных местах» КоАП РК. По выявленным фактам, министерство указало АО «НК КТЖ» на необходимость принятия мер в отношении должностных лиц АО «Пассажирские перевозки» и дирекции магистральной сети, а также на необходимость расторжения договора с частными билетными кассами, участвовавшим в незаконной продаже билетов», - отмечается в сообщении МИИР.

Ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил «прекратить практику создания искусственного дефицита билетов на поезда в летний период», отметив, что это «создает неудобства гражданам и препятствия развитию внутреннего туризма в Казахстане».