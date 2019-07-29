Столичный суд передал дело Серикжана Билаша для рассмотрения в Алматы

«Место совершения преступления – город Алматы. Дело должно рассматриваться по месту совершения преступления. В связи с этим суд считает нужным передать дело в Ауэзовский районный суд Алматы», - пояснил судья Алматинского суда №2 Нур-Султана Нуржан Мелдебаев.

Кроме этого, Билаш будет находиться под домашним арестом по месту его постоянного проживания в Алматы.

Напомним, сегодня в столице начались предварительные слушания по делу лидера незарегистрированного движения «Атажұрт» Серикжана Билаша. Ему предъявили обвинения в «возбуждении розни».