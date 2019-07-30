Более 350 млн деревьев высадили в Эфиопии за 12 часов

Массовая акция по высадке деревьев прошла в понедельник и стала частью масштабной кампании по восстановлению лесов «Зеленое Наследие», возглавляемой премьер-министром страны Абием Ахмедом. Миллионы эфиопов по всей стране приняли в ней участие, и в течение первых шести часов Ахмед написал в Twitter, что посажено около 150 млн деревьев, передает CNN .

По прошествии 12 часов акции премьер-министр объявил, что Эфиопия не только выполнила «коллективную цель #GreenLegacy», но и превысила ее: изначально граждане второй по численности африканской страны должны были посадить 200 млн деревьев за день. В общей сложности было посажено 353 633 660 саженцев деревьев, сообщил в Twitter министр инноваций и технологий страны Гетахун Мекурия. В 2017 году Индия установила мировой рекорд: тогда около 1,5 млн добровольцев высадили 66 млн саженцев за 12 часов. Но сезонная цель Эфиопии еще больше. Национальная кампания нацелена на посадку 4 млрд деревьев во время «сезона дождей» – между маем и октябрем – согласно майскому «твиту» Ахмеда.

Эфиопия в последние годы страдает от негативных последствий изменения климата, особенно в связи с засухами в некоторых частях страны. Согласно сообщениям, в 2017 году более 2 млн животных в Эфиопии погибло из-за засухи, наступившей ввиду нехватки осадков. По данным Farm Africa, организации, работающей над восстановлением лесов в Восточной Африке и помогающей фермерам выбираться из нищеты, менее 4% земель Эфиопии покрыто лесами, по сравнению с 30% в конце 19-го века. Страна, не имеющая выхода к морю, также страдает от последствий климатического кризиса: деградация земельных ресурсов, эрозия почв, обезлесение, периодические засухи и наводнения усугубляет сельское хозяйство, от которого, как единственного источника средств к существованию. зависит 80% населения.

В 2017 году Эфиопия вошла в список более 20 африканских стран, взяв на себя обязательство восстановить 100 млн га земли в рамках инициативы по восстановлению лесных ландшафтов. Недавнее исследование показало, что восстановление утраченных лесов в мире может удалить 2/3 всего углерода, нагревающего планету и находящегося в атмосфере из-за деятельности человека. Исследователи швейцарского университета ETH Zurich подсчитали, что восстановление лесов по миру поможет избавиться от 205 млрд тонн углерода. Пока глобальные выбросы углерода составляют около 10 млрд тонн в год.