США выйдут из договора о ликвидации ракет 2 августа

«Эта пятница ознаменует собой официальное прекращение (действия – V) договора, поскольку США выйдут (из него – V)», - заявил, выступая в Вашингтоне, советник президента по национальной безопасности Джон Болтон.

Он еще раз отметил, что Россия нарушала договор, что и стало причиной выхода США.

«Россия продолжала разрабатывать передовые баллистические и гиперзвуковые системы доставки, чтобы модернизировать свой арсенал в нарушение договора», - сказал Болтон.

Другой проблемой, по его словам, было то, что Китай не был участником соглашения и разрабатывал ракеты, которые США не могли разрабатывать по договору.

Напомним, США приостановили выполнение своих обязательств в рамках Договора со 2 февраля и намерены окончательно выйти из него через шесть месяцев, заявлял госсекретарь Майкл Помпео, озвучивая соответствующее решение президента Дональда Трампа. Он напомнил, что Вашингтон ранее уже потребовал от Москвы в течение двух месяцев устранить нарушения ДРСМД, которые якобы имели место на протяжении последних нескольких лет, однако «Россия отказалась сделать какие бы то ни было шаги, чтобы вернуться к подлинному и проверяемому соблюдению» ДРСМД.

В этот же день президент России Владимир Путин заявил о «зеркальном ответе» - о приостановке участия РФ в Договоре и поручил прекратить попытки инициировать переговоры по вопросу ДРСМД. В марте Путин подписал указ о приостановке действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а 3 июля закон о приостановлении Россией действия ДРСМД.

Договор был подписан в 1987 году лидерами СССР и США Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом.