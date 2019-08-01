В КНДР испытали новое оружие

На испытаниях лично присутствовал глава КНДР Ким Чен Ын. По данным ЦТАК, новое оружие, разработанное в кратчайшие сроки, сыграет «главную роль в будущей наземной военной операции».
«Ким Чен Ын отметил, что для сил, которые попадут под прицел нового оружия, обстрел этими снарядами станет мучением», - говорится в заявлении информагентства.
Ранее СМИ сообщали, что КНДР испытала две баллистические ракеты малого радиуса действия с полуострова Ходо на восточном побережье страны.
Комментируя эти испытания, в США заверили, что не станут пересматривать планы совместных военных учений с Южной Кореей, намеченных на август.
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