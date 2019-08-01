В КНДР испытали новое оружие

В КНДР 31 июля испытали новый управляемый реактивный снаряд крупного калибра, сообщает РБК со ссылкой на государственное информационное агентство ЦТАК.

На испытаниях лично присутствовал глава КНДР Ким Чен Ын. По данным ЦТАК, новое оружие, разработанное в кратчайшие сроки, сыграет «главную роль в будущей наземной военной операции».

«Ким Чен Ын отметил, что для сил, которые попадут под прицел нового оружия, обстрел этими снарядами станет мучением», - говорится в заявлении информагентства.

Ранее СМИ сообщали, что КНДР испытала две баллистические ракеты малого радиуса действия с полуострова Ходо на восточном побережье страны.

Комментируя эти испытания, в США заверили, что не станут пересматривать планы совместных военных учений с Южной Кореей, намеченных на август.