Он имеет большой опыт работы в сфере гражданской авиации
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Гендиректором «Авиационной администрации Казахстана» назначен Питер Гриффитс
фото КГА

Решением совета директоров Питер Гриффитс назначен генеральным директором АО «Авиационная администрация Казахстана», сообщил комитет гражданской авиации.

«Питер Гриффитс имеет обширный опыт работы в сфере гражданской авиации. Возглавлял департамент гражданской авиации министерства транспорта Великобритании и курировал работу Британского государственного агентства гражданской авиации (UKCAA). Являлся Директором по безопасности полетов и авиационной безопасности в авиакомпании EasyJet Luton. Был руководителем проекта по запуску нового лоукостера Nas Air (Flynas) в Саудовской Аравии. Летал в качестве командира на воздушных судах Airbus 320 и Boeing 737», - перечислили в КГА.

Также он в разные годы работал на руководящих должностях в Европейской Комиссии, был вице-президентом Европейского региона Международной ассоциации воздушного транспорта (ИАТА) и возглавлял различные коммерческие организации гражданской авиации.

Как напомнили в КГА, АО «Авиационная администрация Казахстана» создано в рамках реализации 68-шага плана нации «100 конкретных шагов». Она будет осуществлять меры по обеспечению технического авиационного контроля и надзора в области безопасности полетов.

«Это кардинально новый подход в обеспечении безопасности полетов в стране в соответствии с лучшими мировыми практиками регулирования отрасли. Данный подход внедряется впервые в Республике Казахстан», - отметили в комитете.

Сообщается, что к работе в авиационной администрации будут привлечены высококвалифицированные технические специалисты гражданской авиации.

Поправки в законодательство по вопросам транспорта, предусматривающие создание в сфере гражданской авиации АО «Авиационная администрация Казахстана» со 100%-ным государственным участием, президент подписал в апреле. Часть функций комитета гражданской авиации, связанных с техническими аспектами разрешительных и контрольно-надзорных полномочий, передается в авиационную администрацию. При этом ключевые функции по определению государственной политики, по принятию подзаконных НПА, по наложению административных взысканий и по тарифному регулированию остаются за КГА.

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