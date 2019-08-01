Гендиректором «Авиационной администрации Казахстана» назначен Питер Гриффитс

«Питер Гриффитс имеет обширный опыт работы в сфере гражданской авиации. Возглавлял департамент гражданской авиации министерства транспорта Великобритании и курировал работу Британского государственного агентства гражданской авиации (UKCAA). Являлся Директором по безопасности полетов и авиационной безопасности в авиакомпании EasyJet Luton. Был руководителем проекта по запуску нового лоукостера Nas Air (Flynas) в Саудовской Аравии. Летал в качестве командира на воздушных судах Airbus 320 и Boeing 737», - перечислили в КГА.

Также он в разные годы работал на руководящих должностях в Европейской Комиссии, был вице-президентом Европейского региона Международной ассоциации воздушного транспорта (ИАТА) и возглавлял различные коммерческие организации гражданской авиации.

Как напомнили в КГА, АО «Авиационная администрация Казахстана» создано в рамках реализации 68-шага плана нации «100 конкретных шагов». Она будет осуществлять меры по обеспечению технического авиационного контроля и надзора в области безопасности полетов.

«Это кардинально новый подход в обеспечении безопасности полетов в стране в соответствии с лучшими мировыми практиками регулирования отрасли. Данный подход внедряется впервые в Республике Казахстан», - отметили в комитете.

Сообщается, что к работе в авиационной администрации будут привлечены высококвалифицированные технические специалисты гражданской авиации.

Поправки в законодательство по вопросам транспорта, предусматривающие создание в сфере гражданской авиации АО «Авиационная администрация Казахстана» со 100%-ным государственным участием, президент подписал в апреле. Часть функций комитета гражданской авиации, связанных с техническими аспектами разрешительных и контрольно-надзорных полномочий, передается в авиационную администрацию. При этом ключевые функции по определению государственной политики, по принятию подзаконных НПА, по наложению административных взысканий и по тарифному регулированию остаются за КГА.